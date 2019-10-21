В Бурятии военные дали «уроки мужества»

Офицеры рассказали ребятам о солдатах, ценой своей жизни совершивших подвиги



В Бурятии командование соединения противовоздушной обороны с учащимися подшефной школы провели «Урок мужества» на тему «Героизм и стойкость русских солдат в боевых действиях на Балканах и Кавказе». Перед началом мероприятия участники почтили память героев, не вернувшихся с войны, минутой молчания.



После этого офицеры рассказали ребятам о солдатах, ценой своей жизни совершивших подвиги и удостоенных высших государственных наград.



Также во время встречи со школьниками представители командования соединений и воинских частей поведали о буднях военнослужащих, особенностях профессии. Также старшеклассникам разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

