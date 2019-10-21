Офицеры рассказали ребятам о солдатах, ценой своей жизни совершивших подвиги
В Бурятии командование соединения противовоздушной обороны с учащимися подшефной школы провели «Урок мужества» на тему «Героизм и стойкость русских солдат в боевых действиях на Балканах и Кавказе». Перед началом мероприятия участники почтили память героев, не вернувшихся с войны, минутой молчания.
После этого офицеры рассказали ребятам о солдатах, ценой своей жизни совершивших подвиги и удостоенных высших государственных наград.
Также во время встречи со школьниками представители командования соединений и воинских частей поведали о буднях военнослужащих, особенностях профессии. Также старшеклассникам разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные дали «уроки мужества»
Общество, Фото:
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