Команда Монголии выиграла турнир на призы Бориса Будаева

В Улан-Удэ завершился международный турнир по вольной борьбе на призы Бориса Будаева
В эти выходные в Физкультурно-спортивном комплексе прошёл международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 1989 года, почётного гражданина Улан-Удэ Бориса Будаева. Турнир состоялся уже в 21-й раз. Призовой фонд составил 360 тысяч рублей. На ковры вышли более 200 участников из России, Казахстана, Китая, Киргизии и Монголии.
В этом году турнир был посвящён 30-летию победы Бориса Будаева на чемпионате мира по вольной борьбе. Он завоевал первую в истории Бурятии золотую медаль чемпионата мира 3 сентября 1989 года в Швейцарии.
Фоторепортаж с первого дня турнира можно посмотреть по ссылке.
В итоге первое общекомандное место завоевали спортсмены Монголии (3 золота, 3 серебра и 4 бронзы).
У команды Бурятии два золота – чемпионами стали Буянто Шадапов (79 кг) и Амгалан Бакшеев (97 кг). Также серебро взяли Ананда Дашиев, Алдар Мункуев, Тумэн Бодиев, Дмитрий Жаргаланов. Бронзовые медали у Дамдина Цыренжапова, Игоря Упхоева, Буянто Банзаракцаева, Никиты Жаргалова, Василия Огдонова, Дмитрия Гармаева и Айдара Санжиева.
Полный список победителей и призёров представила федерация спортивной борьбы Бурятии.
в/к 57 кг.
1. Начын Монгуш(Тыва)
2. Ананда Дашиев(Бурятия)
3. Александр Кочевой(Красноярск)
3. Дамдин Цыренжапов(Бурятия)
в/к 61 кг.
1. Тугсжаргал Эрдэнэбаб(Монголия)
2. Алдар Мункуев(Бурятия)
3. Дэлэг Шинэбаяр(Монголия)
3. Арсен Симонян(Красноярск)
в/к 65 кг.
1. Тэнгис Дарханбаяр(Монголия)
2. Монх-Эрдэнэ Орхон(Монголия)
3. Алдын-Херел Кара-Сал(Красноярск)
3. Игорь Упхоев(Бурятия)
в/к 70 кг.
1. Виталий Евдокимов(Иркутск)
2. Монхдаваа Баярмонх(Монголия)
3. Буянто Банзаракцаев(Бурятия)
3. Никита Жаргалов(Бурятия)
в/к 74 кг.
1. Тэмуужин Мэндбилэг(Монголия)
2. Тумэн Бодиев(Бурятия)
3. Дулгуун Алтанзул(Монголия)
3. Василий Огдонов(Бурятия)
в/к 79 кг.
1. Буянто Шадапов(Бурятия)
2. Геннадий Михеев(Иркутск)
3. Валерий Монхороев(Иркутск)
3. Виталий Стребков (Красноярск)
в/к 86 кг.
1. Артём Ларионов(Иркутск)
2. Хачик Акопян(Красноярск)
3. Дмитрий Гармаев(Бурятия)
3. Мягмарсурэн Амарсанаа(Монголия)
в/к 92 кг.
1. Даулетхан Темирбаев(Казахстан)
2. Алан Габуев(Красноярск)
3. Никита Акуличев(Красноярск)
3. Валерий Баяндаев(Иркутск)
в/к 97 кг.
1. Амгалан Бакшеев(Бурятия)
2. Энх-Оргил Бээжин(Монголия)
3. Лопсан Самбу(Красноярск)
3. Шота Кортиев (Иркутская область)
в/к 125 кг.
1. Игорь Мясников (Красноярский край)
2 Дмитрий Жаргаланов (Бурятия)
3.Айдар Санжиев Айдар (Бурятия)
3. Бямбадорж Билгуунтогс (Монголия)
Как сообщал «Байкал-Daily», также в эти дни в Кемерово проходил международный турнир «Шахтёрская слава». Бурятию представляли 10 спортсменов. Булат Батоев взял золото.
Команда Монголии выиграла турнир на призы Бориса Будаева
Общество, Фото:
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