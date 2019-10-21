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Работники прокуратуры устроили матч для школьников в Бурятии

Работники прокуратуры устроили матч для школьников в Бурятии
Общество, 
По окончании матча ребятам вручили сладкие призы

Для учащихся республиканской специальной общеобразовательной школы закрытого типа в селе Шулуты сотрудники прокуратуры и работники Заиграевского районного суда провели для ребят товарищеский матч по мини-футболу.

Арбитром выступил действующий игрок футбольного клуба «Бурятия», который провёл для детей спортивные конкурсы. По окончании встречи школьникам вручили сладкие призы.

Кроме того, помощник прокурора района прочитала лекцию педагогам и ученикам по профилактике подростковой преступности, формированию здорового образа жизни. Приглашённый представитель республиканского ресурсного центра добровольчества рассказала о волонтёрской деятельности.

Воспитанники школы выступили с творческими номерами, посвящёнными празднованию Дню учителя, сообщили в прокуратуре Бурятии.
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