Работники прокуратуры устроили матч для школьников в Бурятии

По окончании матча ребятам вручили сладкие призы



Для учащихся республиканской специальной общеобразовательной школы закрытого типа в селе Шулуты сотрудники прокуратуры и работники Заиграевского районного суда провели для ребят товарищеский матч по мини-футболу.



Арбитром выступил действующий игрок футбольного клуба «Бурятия», который провёл для детей спортивные конкурсы. По окончании встречи школьникам вручили сладкие призы.



Кроме того, помощник прокурора района прочитала лекцию педагогам и ученикам по профилактике подростковой преступности, формированию здорового образа жизни. Приглашённый представитель республиканского ресурсного центра добровольчества рассказала о волонтёрской деятельности.



Воспитанники школы выступили с творческими номерами, посвящёнными празднованию Дню учителя, сообщили в прокуратуре Бурятии.

