В Бурятии ищут пропавшего 6-летнего мальчика

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (30138) 43-2-05, 89835351150 или 102 (112).





ОБНОВЛЕНО. Мальчик нашёлся, с ним всё в порядке.

Полицейские разыскивают 6-летнего ребёнка. Мальчик ушёл из дома в селе Выдрино Кабанского района Бурятии вечером 20 октября, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.европейской внешности, на вид 6 лет, рост около 120-130 см., худощавого телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая, глаза голубого цвета.шапка синяя с надписью (Reebok или Adidas), куртка серого цвета с рисунками динозавров, спортивное трико синего цвета, резиновые сапоги синего цвета.Ранее не уходил.