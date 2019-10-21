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В Бурятии ищут пропавшего 6-летнего мальчика

В Бурятии ищут пропавшего 6-летнего мальчика
Общество,  Фото:Ориентировка МВД
Ребёнок ушёл вечером из дома и пропал

Полицейские разыскивают 6-летнего ребёнка. Мальчик ушёл из дома в селе Выдрино Кабанского района Бурятии вечером 20 октября, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 6 лет, рост около 120-130 см., худощавого телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая, глаза голубого цвета.

Был одет: шапка синяя с надписью (Reebok или Adidas), куртка серого цвета с рисунками динозавров, спортивное трико синего цвета, резиновые сапоги синего цвета.

Ранее не уходил.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (30138) 43-2-05, 89835351150 или 102 (112).

ОБНОВЛЕНОМальчик нашёлся, с ним всё в порядке.
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