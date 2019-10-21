По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике местами небольшой снег
Ветер западный, северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура ночью 3-8, местами 13-18 мороза, днём по южной половине 2-7 тепла, по северной 0-5 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 4-6 тепла.
На автодорогах местами гололедица, накаты.
В Бурятии температура опускалась до -18
Общество, Фото:
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