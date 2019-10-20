Акция «Не пей за рулём!» прошла в Бурятии

Акцию устроили на дороге в Иволгинский дацан



Сотрудники Госавтоинспекции с отрядом юных инспекторов движения Верхне-Иволгинской средней школы и народными дружинниками провели антиалкогольную акцию на дороге местного значения Иволгинск - Иволгинский дацан.



Дети призвали водителей никогда не садиться за руль в состоянии опьянения. Юные инспекторы дорожного движения побеседовали с водителями, привели примеры последствий управления транспортным средством в нетрезвом виде. Ребята вручили каждому водителю памятку.



Автовладельцы благодарили детей за напоминание и отметили, что такие акции нужны и важны, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



