В Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с будущими ламами

С рабочей встречей сотрудники Госавтоинспекции посетили университет «Даши Чойнхорлин» в Иволгинском дацане



Инспекторы ГИБДД рассказали студентам-хуваракам о состоянии аварийности на дорогах республики и о важности соблюдения правил дорожного движения. Они призвали слушателей активно пропагандировать отказ от употребления алкоголя, в том числе – за рулём, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Автоинспекторы привели примеры ДТП, произошедших в течение года на дорогах района.



Хувараки внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы.



Ректор университета, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов отметил, что Буддийская традиционная Сангха России поддерживает Госавтоинспекцию в вопросах профилактики ДТП и выразил благодарность за проведённый семинар.

