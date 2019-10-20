В Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с будущими ламами

С рабочей встречей сотрудники Госавтоинспекции посетили университет «Даши Чойнхорлин» в Иволгинском дацане
Инспекторы ГИБДД рассказали студентам-хуваракам о состоянии аварийности на дорогах республики и о важности соблюдения правил дорожного движения. Они призвали слушателей активно пропагандировать отказ от употребления алкоголя, в том числе – за рулём, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы привели примеры ДТП, произошедших в течение года на дорогах района.
Хувараки внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы.
Ректор университета, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов отметил, что Буддийская традиционная Сангха России поддерживает Госавтоинспекцию в вопросах профилактики ДТП и выразил благодарность за проведённый семинар.
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