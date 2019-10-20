По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября, по республике на большей части территории снег
Ветер северо-западный 6-11, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8, по юго-западу до 13-18 мороза, днём по южной половине 3-8 тепла, по северной половине от 2 мороза до 3 тепла.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью до 15 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 3-5 тепла.
На автодорогах местами гололедица, накаты.
В Улан-Удэ днём без осадков
Общество, Фото:
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