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В Улан-Удэ днём без осадков

В Улан-Удэ днём без осадков
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября, по республике на большей части территории снег

Ветер северо-западный 6-11, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8, по юго-западу до 13-18 мороза, днём по южной половине 3-8 тепла, по северной половине от 2 мороза до 3 тепла.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью до 15 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 3-5 тепла.

На автодорогах местами гололедица, накаты.
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