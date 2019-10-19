Ребятам рассказали о безопасном поведении на дороге
В детском саду «Берёзка» Иволгинского района Бурятии воспитатели и сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс «Будь заметней в темноте!» по изготовлению световозвращателей. На мероприятие были приглашены также родители малышей.
Дети поприветствовали гостей и рассказали стихотворения на тему безопасности дорожного движения.
- В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям и родителям о важности и необходимости использования световозвращающих элементов: светоотражатель обеспечивает видимость объекта более чем за 150 метров, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Потом дети изготовили фликеры разной формы и расцветки и прикрепили «светлячки» на рукава курток, шапки и сумки.
Родители отметили важность проводимого мероприятия и пообещали следить за ношением световозвращающих элементов детьми.
В Бурятии детсадовцы изготовили фликеры
Общество, Фото:
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