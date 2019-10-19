В Бурятии детсадовцы изготовили фликеры

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Ребятам рассказали о безопасном поведении на дороге



В детском саду «Берёзка» Иволгинского района Бурятии воспитатели и сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс «Будь заметней в темноте!» по изготовлению световозвращателей. На мероприятие были приглашены также родители малышей.



Дети поприветствовали гостей и рассказали стихотворения на тему безопасности дорожного движения.



- В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям и родителям о важности и необходимости использования световозвращающих элементов: светоотражатель обеспечивает видимость объекта более чем за 150 метров, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Потом дети изготовили фликеры разной формы и расцветки и прикрепили «светлячки» на рукава курток, шапки и сумки.



Родители отметили важность проводимого мероприятия и пообещали следить за ношением световозвращающих элементов детьми.



