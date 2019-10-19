В Бурятии к интернету подключат 27 малых сёл



- Теперь жители Нестерихи смогут оперативно получать информацию, дистанционно учиться, общаться в социальных сетях, пользоваться порталом госуслуг, – отметил глава Бурятии.



Также в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» к интернету уже подключены 84 населённых пункта Бурятии, построено 858 км оптических линий связи. До конца текущего года завершится строительство ещё 73 км оптики, будет подключена точка доступа Wi-Fi в селе Россошино Баунтовского эвенкийского района.



- В следующем году мы планируем подключить 22 населённых пункта в шести районах: Джидинском, Кяхтинском, Селенгинском, Хоринском, Тарбагатайском и Еравнинском. В 2021 году проект завершится подключением пяти последних населённых пунктов Тункинского района: сёл Галбай, Еловка, Тагархай, Ахалик и улуса Шанай. За два года в районах Бурятии будут построены новые оптические линии связи протяжённостью более 560 км, – рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.



До конца 2021 года к интернету будут подключены 1066 социально значимых объектов республики - школы, медицинские учреждения, пункты полиции МВД, пожарные части, администрации сельских поселений и территориальные избирательные участки. В федеральную программу вошли все районы Бурятии, 95% объектов находятся в сельской местности.



До конца 2019 года высокоскоростной интернет получат 278 организаций, из них у 79 учреждений интернет появится впервые, остальные перейдут со спутниковой или мобильной связи. Всего до конца года по данному федеральному проекту планируется строительство линий связи общей протяжённостью более 240 км.



Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» предусматривает создание точек доступа в населённых пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с. Он утверждён после подписания президентом России Владимиром Путиным в 2014 году изменений в закон «О связи», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.





В четверг, 17 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с директором департамента комплексных проектов ПАО «Ростелеком» Ринатой Шамшетдиновой реализацию федеральных проектов и планы цифровизации республики на 2020-2021 годы. За два года в республике подключат к интернету 27 населённых пунктов и 1066 социально значимых объектов - школы, больницы и другие.Осенью этого года ПАО «Ростелеком» подключило к интернету 10-тысячный населённый пункт России. Им стало село Нестериха Баргузинского района, в котором проживают 260 человек.