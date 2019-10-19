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Скот десяти районов Бурятии обследован на блютанг

Скот десяти районов Бурятии обследован на блютанг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Блютанг - вирусная инфекция

Госинспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии контролируется эпизоотическая ситуация по инфекционным и особо опасным заболеваниям животных на территории республики с помощью мониторинга.

- В начале октября с целью выявления циркуляции вируса блютанга среди КРС сотрудниками совместно с ветеринарной службой региона в ФГБУ «Иркутская МВЛ» направлено 90 проб сывороток крови крупного рогатого скота, отобранной в Баргузинском, Курумканском, Селенгинском, Еравнинском, Кижингинском, Джидинском, Хоринском, Кабанском, Иволгинском, Северобайкальском районах и Улан-Удэ, для исследования, - сообщили в пресс-службе управления.

В результате антитела к вирусу блютанга животных в исследуемом материале не обнаружены, что свидетельствует об отсутствии инфекции.

Справка:

Блютанг - вирусная инфекция, вызывается РНК-содержащим вирусом из рода Orbivirus (семейство Reoviridae). Заболевание бывает как единичного, так и широкомасштабного характера. Его источником служат больные животные, а переносчиками выступают кровососущие насекомые. В районах, где это заболевание никогда не наблюдалось, гибель стада может составить около 90 % от всего поголовья. Эффективного лечения крупного рогатого скота против блютанга на данный момент нет, поэтому большое значение имеет профилактика.

В случае возникновения блютанга на хозяйство накладывается карантин, а местность в радиусе 150 км считается неблагополучной.

Россельхознадзор
 
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