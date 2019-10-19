В Бурятии спасли заблудившихся из-за навигатора путешественников

Машины путешественников застряли в грязи



Вчера 18 октября в 8:00 на пульт пожарной охраны села Кижинга поступило сообщение о том, что две машины, одна из которых следовала по маршруту из Москвы до Владивостока, завязли в грязи на лесной дороге вблизи границы Бурятии и Забайкальского края. Путешественники пытались сократить путь.



Оба автомобиля оказались в ловушке ещё 17 октября, но из-за отсутствия сотовой сети и наступления тёмного времени суток люди сообщили о своём положении спасателям лишь на следующий день, вернувшись пешком до зоны покрытия мобильной связью.



- Уточнив информацию о состоянии людей и их местонахождении, на помощь людям на оперативной машине УАЗ выехали 4 работника пожарной части №59 11-го Хоринского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Так как место происшествия находилось в 110 км от пожарной части, спасатели прибыли на помощь в 12:30, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



За ночь машины вмерзли в грязь. Лишь в 14:15 оба автомобиля были вызволены из ловушки. Было их решено сопроводить до ближайшего населённого пункта - села Харагун Забайкальского края. В это же время выяснилось, что у одной из машин, направлявшейся в Читу, пробит бензобак, поэтому её везли на буксире все 22 километра. Там машину передали местному пожарному подразделению. Второй же автомобиль продолжил свой путь.



- Людей, ехавших в разные места, на неэксплуатируемую дорогу привели навигаторы. Поэтому если вы передвигаетесь по незнакомой местности вдали от федеральной трассы, то обязательно уточняйте состояние дорог, по которым планируете проехать, в местных населённых пунктах, - рекомендовал начальник части пожарной части №19 Базар Жимбеев.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что отправляясь в длительные путешествия, обязательно нужно сообщать о своём намерении родным и друзьям.



- Всегда следите за зарядом батареи своего сотового телефона. Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростит работу спасателей по поиску. Если вы видите, что у вас маленький заряд батареи, сделайте короткий звонок спасателям, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте и выключите телефон, - предупреждают специалисты.



Единый номер пожарно-спасательной службы 101.













