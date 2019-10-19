У пьяного улан-удэнца изъяли мешок марихуаны

Ночью 17 октября в Селенгинском районе Бурятии на дороге сотрудники ДПС остановили машину «Рено Логан». В багажнике автомобиля обнаружили мешок, в котором находилось наркотическое средство. По результатам проведенной экспертизы – марихуана весом около 8 килограммов.Установлено, что наркотическое средство принадлежит пассажиру автомобиля. Ранее судимый 56-летний мужчина, проживающий в Улан-Удэ, в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.