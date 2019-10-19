Наркотическое средство он перевозил на автомобиле
Ночью 17 октября в Селенгинском районе Бурятии на дороге сотрудники ДПС остановили машину «Рено Логан». В багажнике автомобиля обнаружили мешок, в котором находилось наркотическое средство. По результатам проведенной экспертизы – марихуана весом около 8 килограммов.
Установлено, что наркотическое средство принадлежит пассажиру автомобиля. Ранее судимый 56-летний мужчина, проживающий в Улан-Удэ, в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У пьяного улан-удэнца изъяли мешок марихуаны
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В ведомстве напоминают, что об известных лицах, употребляющих либо распространяющие наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).