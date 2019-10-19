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В Иркутской области нашли уникальную статуэтку Будды

В Иркутской области нашли уникальную статуэтку Будды
Общество,  Фото:соцсети
Святыню нашёл у себя во дворе житель села Аларь

6 октября в Аларском дацане в Иркутской области прошло освящение скульптуры Будды, которую нашёл у себя во дворе житель села Аларь Алексей Якубовский и затем передал ламам. Об этом сообщается в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.

Здесь отмечается, что святыня хранилась в Земле довольно долго – более 80 лет.

- Высота фигуры около 20 см. Её возраст неизвестен. По предварительным оценкам, ей может быть несколько веков. Предположительно, в земле она пролежала около 100 лет. Скорее всего, её закопали во время уничтожения культовых сооружений после революции 1917 года, - цитирует шэрээтэ ламу Аларского дацана Алдара Долгоржапова «Интерфакс».

Также он добавил, что уникальность фигуры - в положении кистей рук Будды.

- У Будды ладони соединены вместе, однако пальцы сложены вовнутрь. Такая мудра (расположение кистей рук - ИФ) говорит о том, что он кается, просит простить за ошибки. Вероятно, он относится к системе Гунриг - этот бодхисаттва дал клятву спасти всех усопших. На территории этнической Бурятии (современные Республика Бурятия, южная и центральная части Иркутской области, восточная часть Красноярского края и Забайкальский край - ИФ) таких изображений Будды нет. Статуя уникальна, - рассказал «Интерфаксу» шэрээтэ лама Аларского дацана Алдар Долгоржапов.

Справка: 

Аларский дацан «Даши Чойнхорлинг» — буддийский монастырь (дацан) в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Относится к Буддийской традиционной Сангхе России.

Дацан является старейшим буддийским комплексом традиции гелуг тибетского буддизма на территории Иркутской области. 
буддизм
 
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