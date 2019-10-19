В Иркутской области нашли уникальную статуэтку Будды



Аларский дацан «Даши Чойнхорлинг» — буддийский монастырь (дацан) в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Относится к Буддийской традиционной Сангхе России.



Дацан является старейшим буддийским комплексом традиции гелуг тибетского буддизма на территории Иркутской области.



6 октября в Аларском дацане в Иркутской области прошло освящение скульптуры Будды, которую нашёл у себя во дворе житель села Аларь Алексей Якубовский и затем передал ламам. Об этом сообщается в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.Здесь отмечается, что святыня хранилась в Земле довольно долго – более 80 лет.- Высота фигуры около 20 см. Её возраст неизвестен. По предварительным оценкам, ей может быть несколько веков. Предположительно, в земле она пролежала около 100 лет. Скорее всего, её закопали во время уничтожения культовых сооружений после революции 1917 года, - цитирует шэрээтэ ламу Аларского дацана Алдара Долгоржапова «Интерфакс».Также он добавил, что уникальность фигуры - в положении кистей рук Будды.- У Будды ладони соединены вместе, однако пальцы сложены вовнутрь. Такая мудра (расположение кистей рук - ИФ) говорит о том, что он кается, просит простить за ошибки. Вероятно, он относится к системе Гунриг - этот бодхисаттва дал клятву спасти всех усопших. На территории этнической Бурятии (современные Республика Бурятия, южная и центральная части Иркутской области, восточная часть Красноярского края и Забайкальский край - ИФ) таких изображений Будды нет. Статуя уникальна, - рассказал «Интерфаксу» шэрээтэ лама Аларского дацана Алдар Долгоржапов.