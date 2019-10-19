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В Бурятии врачи призывают беременных сделать прививку против гриппа

В Бурятии врачи призывают беременных сделать прививку против гриппа
Общество,  Фото:pixabay.com
Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций

Доказано, что вакцинация женщины против гриппа во II и III триместрах беременности обеспечивает детям первых месяцев жизни эффективную защиту против гриппа.

Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций, среди которых грипп является лидирующим заболеванием, часто заканчивающимся трагично как для самой беременной, так и для её будущего ребёнка.

Большинство летальных исходов наблюдается в третьем триместре беременности, как наиболее критичном периоде беременности для женщины в плане трудно предсказуемого исхода гриппа.

- Нежелательно беременным болеть первые 12 недель. Если всё-таки пациентка заболела, мы боимся тяжёлых форм пневмонии: вирусных, вирусно-бактериальных, вплоть до септических. Что может привести не только к тяжёлой заболеваемости, но и к смертности, - отметила Марина Ринчиндоржиева, главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Бурятии.

Пневмония – одно из распространённых осложнений гриппа, не обходящее стороной беременных. Во время беременности такое осложнение лечить опасно. Не все антибиотики разрешены к использованию во время беременности, а для лечения пневмонии применяются сильные антибактериальные средства.

Ежегодная вакцинация беременных против гриппа не имеет противопоказаний, не оказывает негативного влияния ни на состояние беременной, ни на плод, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии. 
вакцинация
 
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