В столице Бурятии 3-5 градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 октября по республике ночью местами небольшой, умеренный снег, днём на большей части территории мокрый снег и снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, по юго-западу и северу при прояснении 6-11 мороза, днём 0-5, местами до 10 тепла.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы 16 м/с. Температура ночью 0-2, днём 3-5 тепла.
В Улан-Удэ сегодня днём ожидается мокрый снег
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