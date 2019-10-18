Иркутянка стала победителем кубка России по пауэрлифтингу

Общество, Фото: пресс-служба федерации пауэрлифтинга Иркутской области

В дисциплине «троеборье» она набрала 435 кг



В Ямало-Ненецком автономном округе в городе Муравленко проходят кубок России по пауэрлифтингу в дисциплинах «троеборье» и «троеборье классическое». Соревнования продлятся до 21 октября.



Иркутянка Анастасия Червякова стала победителем по троеборью в весовой категории 52 кг. Результаты спортсменки: в приседаниях – 177,5 кг, жиме лёжа – 100 кг, становой тяге – 157,5 кг. В сумме она набрала 435 кг и выполнила норматив МСМК. Об этом сообщает пресс-служба федерации пауэрлифтинга Иркутской области.

