Тёзка Чингисхана выиграл борцовский турнир в Бурятии

В Кяхтинском районе прошёл республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек



В Кяхтинском районе Бурятии прошёл 10-й юбилейный республиканский турнир «Дружба – 2019» по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы сельского поселения «Большекударинское». Соревнования были посвящены 70-летию ветерана спорта Д-Н. П. Шареева.



Спортивный зал Энхэ-Талинской школы собрал в своих стенах 130 участников из Кяхтинского района, Красночикойского района Забайкальского края, Улан-Удэ и монгольского города Сухэ-Батор. В результате упорных поединков на высшую ступень пьедестала почёта поднялись:

- Бандеев Алексей, в/к 27 кг (СШОР №7 г. Улан-Удэ – с. Энхэ-Тала);

- Гумпылов Владимир, в/к 30 кг (СШОР №7 г. Улан-Удэ – с. Холой);

- Найданов Алдар, в/к 35 кг (БРТСиПТ г. Кяхта);

- Якушевский Назар, в/к 38 кг (с. Красный Чикой);

- Васильев Александр, в/к 41кг (Большекударинская СОШ);

- Тэмуужин, в/к 45 кг (г. Сухэ-Батор);

- Тайшихин Владимир, в/к 48 кг (Шарагольская СОШ);

- Дашипылов Пурбо, в/к 51 кг (БРТСиПТ г.Кяхта);

- Полежаев Олег, в/к 55 кг (Большекударинская СОШ);

- Доржиев Аюр, в/к 60 кг (БРТСиПТ г. Кяхта – с. Энхэ-Тала);

- Подкаменев Бабасан, в/к 65 кг (с. Большой Луг – СК «Хобой»);

- Синюшкин Никита, в/к 71 кг (Большекударинская СОШ);

- Дансарунова Евгения, в/к 43 кг (Энхэ-Талинская СОШ).



Лучшим борцом турнира признан кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, победитель всероссийского турнира памяти Героя Советского Союза Д. Ж. Жанаева в с. Кижинга двукратный бронзовый призёр первенства РБ по вольной борьбе среди юношей Полежаев Олег. Приз за лучшую технику получил победитель весовой категории 30 кг Гумпылов Владимир. Специальными призами за волю к победе награждены тридцать девять участников турнира, в их числе чемпион «Этигэловских игр», победитель «Белой Тары» турниров БТС России по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан» среди двенадцатилетних борцов, ученик Большекударинской СОШ Гармаев Дмитрий и подающий надежды двукратный серебряный призёр первенства СибФО, чемпион первенства РБ до 20 лет, бронзовый призёр первенства РБ Жаргалов Бато (с. Энхэ-Тала). Все чемпионы и призёры в своих весовых категориях награждены солидными призами, также отмечены тренеры всех победителей. Об этом сообщает пресс-служба Кяхтинской ДЮСШ.

