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Какие спортивные события пройдут в Чите в конце октября

Какие спортивные события пройдут в Чите в конце октября
Общество,  Фото:pixabay.com
Администрация столицы Забайкалья опубликовала анонс городских мероприятий на ближайшие 10 дней

С конца сентября до 4 ноября в Чите проходит открытое первенство города по футболу среди юношей 2009-2010, 2006-2007, 2003-2004 годов рождения, воспитанников спортивных школ. Соревнования проводятся на стадионах «Темп», «Юность», «Титовский», «Юность 2», «Антипиха».

С 10 октября по 10 декабря идёт I круг чемпионата города Читы по волейболу среди мужских и женских команд сезона 2019/2020. Игры проходя в спортивных залах участвующих команд, согласно расписанию тренировочных занятий. Количество участников – 200 человек.

19 октября в 11:00 в ФОК «Университет» ЗабГУ начнётся интегрированный турнир по адаптивным настольным спортивным играм среди лиц с нарушением здоровья (от 18 лет) «В спорте все равны».

С 19 октября по 29 декабря года по выходным дням с 8:00 в ФОК «Энергетик» и спортивном зале в манеже спортивного центра Читы состоится первенство города по мини-футболу (футзал). В турнире принимают участие коллективы физической культуры и любительские футбольные команды.

25 и 26 октября с 12:00 в спортивном зале МБУ «СШОР № 2» состоится XIV детско-юношеский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта России Вадима Хабарова. В турнире принимают участие юноши 2005 года рождения.

26 октября проводятся соревнования по мини-лапте в рамках «Городской спортивной студенческой лиги». В них примут участие сборные команды высших учебных заведений. Количество участников – 50 человек. Соревнования проводятся в ФОК «Университет» ЗабГУ. Начало в 15:00.

27 октября в 11:00 в МБОУ «СОШ № 30» пройдёт первенство городского округа «Город Чита» по армрестлингу в рамках акции «Спорт вместо наркотиков». В соревнованиях принимают участие юноши и девушки – воспитанники спортивных школ.

27 октября в 14:00 в «Мегаполис-спорт» будет проводиться традиционный физкультурно-спортивный праздник «День гимнастики», в котором примут участие более 400 спортсменов из спортивных школ и клубов Забайкальского края, а также представители одного из видов ушу из Китая.
Чита спорт
 
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