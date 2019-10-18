Сотрудница ООН собирает помощь для самого юного монаха Бурятии

9-летний Буянто из Бурятии учится в первом классе школы при университете Дрепунг Гоманг
Знаменитая уроженка Улан-Удэ Есуна Дугарова, работающая в ООН, объявила 5 октября в Facebook о сборе пожертвований для 35 бурятских монахов, которые обучаются в университете Дрепунг Гоманг в Индии.
Так, накануне в соцсетях Есуна Дугарова представила 9-летнего Буянто, самого младшего монаха-студента. Мальчик родился в улусе Нур-Селение Иволгинского района, а в прошлом году пошёл в первый класс.
- В школе я любил рисовать. У меня есть две сестры, старшая и младшая. С папой и мамой мы часто ездили в Иволгинский дацан. Во втором классе родители решили меня отправить в Индию, они мне часто рассказывали про неё. У меня было желание приехать сюда, - рассказывает Буянто.
В 2018 году Буянто со своим отцом побывали на учении Далай Ламы, после чего мальчик решил учиться в монастырском университете. Сейчас маленьких монах учится в первом классе школы при университете Дрепунг Гоманг.
- С 1990-х годов в регионе предпринимаются активные усилия по возрождению буддизма, и сегодня буддизм по праву является неотъемлемой частью бурятской идентичности. В основе этих кропотливых усилий лежит воля молодых монахов, которые начинают обучение в Бурятии и затем продолжают монашеское образование в Индии, колыбели буддизма. Они делают это без финансовой поддержки, мотивированные одной общей миссией – приобрести знания и применить их на благо своего народа на Родине, - пишет Есуна Дугарова.
Кампания, созданная Есуной Дугаровой, направлена на сбор 21,000 долларов для годового покрытия расходов на бытовое хозяйство, еду, медицинскую помощь и поездку домой. В среднем это составляет 600 долларов на одного студента в год или 50 долларов в месяц.
Обучение в университете бесплатное, но студенты сами должны обеспечивать себя. Работа вне учёбы не разрешается, поэтому монахи полагаются на поддержку паломников или разовые пожертвования меценатов.
Сейчас в университете обучаются 35 монахов из Бурятии, общий курс длится 16 лет, в течение которого монахи посещают занятия по восточной философии, читают тексты великих буддийских мастеров, участвуют в диспутах на философские темы, молятся и медитируют.
За 13 дней кампании из необходимых 1,3 миллиона рублей собрано 138 тысяч рублей, пожертвования сделали 43 человека.
Узнать о том, как поддержать бурятских монахов, обучающихся в Индии, можно по ссылке – https://www.facebook.com/donate/2448025742133927/
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