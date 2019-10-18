 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Октября

17 Октября

Популярное

Сотрудница ООН собирает помощь для самого юного монаха Бурятии

Сотрудница ООН собирает помощь для самого юного монаха Бурятии
Общество, 
9-летний Буянто из Бурятии учится в первом классе школы при университете Дрепунг Гоманг

Знаменитая уроженка Улан-Удэ Есуна Дугарова, работающая в ООН, объявила 5 октября в Facebook о сборе пожертвований для 35 бурятских монахов, которые обучаются в университете Дрепунг Гоманг в Индии.

Так, накануне в соцсетях Есуна Дугарова представила 9-летнего Буянто, самого младшего монаха-студента. Мальчик родился в улусе Нур-Селение Иволгинского района, а в прошлом году пошёл в первый класс.

- В школе я любил рисовать. У меня есть две сестры, старшая и младшая. С папой и мамой мы часто ездили в Иволгинский дацан. Во втором классе родители решили меня отправить в Индию, они мне часто рассказывали про неё. У меня было желание приехать сюда, - рассказывает Буянто.

В 2018 году Буянто со своим отцом побывали на учении Далай Ламы, после чего мальчик решил учиться в монастырском университете. Сейчас маленьких монах учится в первом классе школы при университете Дрепунг Гоманг.

- С 1990-х годов в регионе предпринимаются активные усилия по возрождению буддизма, и сегодня буддизм по праву является неотъемлемой частью бурятской идентичности. В основе этих кропотливых усилий лежит воля молодых монахов, которые начинают обучение в Бурятии и затем продолжают монашеское образование в Индии, колыбели буддизма. Они делают это без финансовой поддержки, мотивированные одной общей миссией – приобрести знания и применить их на благо своего народа на Родине, - пишет Есуна Дугарова.

Кампания, созданная Есуной Дугаровой, направлена на сбор 21,000 долларов для годового покрытия расходов на бытовое хозяйство, еду, медицинскую помощь и поездку домой. В среднем это составляет 600 долларов на одного студента в год или 50 долларов в месяц.

Обучение в университете бесплатное, но студенты сами должны обеспечивать себя. Работа вне учёбы не разрешается, поэтому монахи полагаются на поддержку паломников или разовые пожертвования меценатов.

Сейчас в университете обучаются 35 монахов из Бурятии, общий курс длится 16 лет, в течение которого монахи посещают занятия по восточной философии, читают тексты великих буддийских мастеров, участвуют в диспутах на философские темы, молятся и медитируют.

За 13 дней кампании из необходимых 1,3 миллиона рублей собрано 138 тысяч рублей, пожертвования сделали 43 человека.

Узнать о том, как поддержать бурятских монахов, обучающихся в Индии, можно по ссылке – https://www.facebook.com/donate/2448025742133927/

ООН буддизм благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сотрудница ООН собирает помощь для самого юного монаха Бурятии
Сотрудница ООН собирает помощь для самого юного монаха Бурятии
Общество, 18.10.2019
9-летний Буянто из Бурятии учится в первом классе школы при университете Дрепунг Гоманг
Тхэквондисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства Европы
Тхэквондисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства Европы
Общество, 18.10.2019
Сильнейшие тхэквондисты Европы собрались в Боснии и Герцеговине
На телевизорах жителей Бурятии появится оповещение МЧС
На телевизорах жителей Бурятии появится оповещение МЧС
Общество, 18.10.2019
В понедельник будет проводиться плановая проверка системы оповещения гражданской обороны
Учения по поиску пропавших людей пройдут в Бурятии
Учения по поиску пропавших людей пройдут в Бурятии
Общество, 18.10.2019
С начала года в полицию поступило 1733 сообщения о без вести пропавших гражданах
Фестиваль национальной моды пройдёт в Агинском Бурятском округе
Фестиваль национальной моды пройдёт в Агинском Бурятском округе
Общество, 18.10.2019
В конкурсе примут участие мастера по шитью традиционной национальной одежды и модельеры-дизайнеры современной национальной одежды
В Улан-Удэ презентовали книги о буддизме
В Улан-Удэ презентовали книги о буддизме
Общество, 18.10.2019
Также прошло награждение победителей буддийского диктанта
Учёные воссоздали облик живших в Забайкалье 8 тысяч лет назад людей
Учёные воссоздали облик живших в Забайкалье 8 тысяч лет назад людей
Общество, 18.10.2019
Древним мужчине и женщине учёные даже придумали имена
Лучшие молодые учёные Бурятии получили по 45 тысяч рублей
Лучшие молодые учёные Бурятии получили по 45 тысяч рублей
Общество, 18.10.2019
Глава Бурятии наградил лучших молодых учёных
Юные футболисты Улан-Удэ взяли серебро в Монголии
Юные футболисты Улан-Удэ взяли серебро в Монголии
Общество, 18.10.2019
Игроки улан-удэнского «Локомотива» проиграли в финале по пенальти
В Бурятии ЖКХ с нарушением провело закупку
В Бурятии ЖКХ с нарушением провело закупку
Общество, 18.10.2019
После прокурорского вмешательства договор был расторгнут
В Бурятии определили «Народного участкового»
В Бурятии определили «Народного участкового»
Общество, 18.10.2019
Василий Калашников представит республику на всероссийском конкурсе
В Улан-Удэ сохранится по-осеннему тёплая погода
В Улан-Удэ сохранится по-осеннему тёплая погода
Общество, 18.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 октября по республике без осадков
В Иркутске построят ледовый дворец для хоккея
В Иркутске построят ледовый дворец для хоккея
Общество, 17.10.2019
Проектирование сооружения закончат в 2020 году

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^