Тхэквондисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства Европы

Сильнейшие тхэквондисты Европы собрались в Боснии и Герцеговине



С 9 по 14 октября в Сараево (Босния и Герцеговина) проходили чемпионат и первенство Европы по тхэквондо МФТ.



Побороться за звание лучших в Европе съехались 680 спортсменов из 30 стран старого света. По итогам соревнований сборная России в медальном зачёте заняла четвёртое место, а по общему количеству медалей – третье.



Весомый вклад в копилку сборной страны внесли и тхэквондисты Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.



Ольга Карнышова выступала в весовой категории до 50 кг. Выиграв в четырёх предварительных поединках, в финале уступила соотечественнице из Москвы. В итоге Ольга стала серебряным призёром первенства Европы. Также Ольга отличилась и в составе команды, став обладателем серебряной медали в программе командный туль и бронзовой медали в команде по специальной технике.



Антон Шмаров также отличился и в личных, и в командных выступлениях, завоевав бронзу в программе личный туль 2 дан и в силе удара в команде, а также серебро в программе командный туль.



Тимур Жамбалов стал обладателем серебряной медали в программе командный туль.



Екатерина Локтева, победив в первом бою вице чемпионку первенства мира 2019 из Германии, в равной борьбе уступила сопернице из Польши и выбыла из дальнейшей борьбы за медали.



Владимир Хабитуев также во втором бою уступил со счётом 2:3 представителю Румынии и закончил выступления, не дойдя до пьедестала.



Тренеры спортсменов из Бурятии – Максим Ким, Владимир Николаев, Лилия Матханова, Татьяна Романова и Елена Харжеева.





