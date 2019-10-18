Сильнейшие тхэквондисты Европы собрались в Боснии и Герцеговине
С 9 по 14 октября в Сараево (Босния и Герцеговина) проходили чемпионат и первенство Европы по тхэквондо МФТ.
Побороться за звание лучших в Европе съехались 680 спортсменов из 30 стран старого света. По итогам соревнований сборная России в медальном зачёте заняла четвёртое место, а по общему количеству медалей – третье.
Весомый вклад в копилку сборной страны внесли и тхэквондисты Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.
Ольга Карнышова выступала в весовой категории до 50 кг. Выиграв в четырёх предварительных поединках, в финале уступила соотечественнице из Москвы. В итоге Ольга стала серебряным призёром первенства Европы. Также Ольга отличилась и в составе команды, став обладателем серебряной медали в программе командный туль и бронзовой медали в команде по специальной технике.
Антон Шмаров также отличился и в личных, и в командных выступлениях, завоевав бронзу в программе личный туль 2 дан и в силе удара в команде, а также серебро в программе командный туль.
Тимур Жамбалов стал обладателем серебряной медали в программе командный туль.
Екатерина Локтева, победив в первом бою вице чемпионку первенства мира 2019 из Германии, в равной борьбе уступила сопернице из Польши и выбыла из дальнейшей борьбы за медали.
Владимир Хабитуев также во втором бою уступил со счётом 2:3 представителю Румынии и закончил выступления, не дойдя до пьедестала.
Тренеры спортсменов из Бурятии – Максим Ким, Владимир Николаев, Лилия Матханова, Татьяна Романова и Елена Харжеева.
Тхэквондисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства Европы
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