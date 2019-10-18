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Тхэквондисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства Европы

Тхэквондисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства Европы
Общество, 
Сильнейшие тхэквондисты Европы собрались в Боснии и Герцеговине

С 9 по 14 октября в Сараево (Босния и Герцеговина) проходили чемпионат и первенство Европы по тхэквондо МФТ.

Побороться за звание лучших в Европе съехались 680 спортсменов из 30 стран старого света. По итогам соревнований сборная России в медальном зачёте заняла четвёртое место, а по общему количеству медалей – третье.

Весомый вклад в копилку сборной страны внесли и тхэквондисты Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.

Ольга Карнышова выступала в весовой категории до 50 кг. Выиграв в четырёх предварительных поединках, в финале уступила соотечественнице из Москвы. В итоге Ольга стала серебряным призёром первенства Европы. Также Ольга отличилась и в составе команды, став обладателем серебряной медали в программе командный туль и бронзовой медали в команде по специальной технике.

Антон Шмаров также отличился и в личных, и в командных выступлениях, завоевав бронзу в программе личный туль 2 дан и в силе удара в команде, а также серебро в программе командный туль.

Тимур Жамбалов стал обладателем серебряной медали в программе командный туль.

Екатерина Локтева, победив в первом бою вице чемпионку первенства мира 2019 из Германии, в равной борьбе уступила сопернице из Польши и выбыла из дальнейшей борьбы за медали.

Владимир Хабитуев также во втором бою уступил со счётом 2:3 представителю Румынии и закончил выступления, не дойдя до пьедестала.

Тренеры спортсменов из Бурятии – Максим Ким, Владимир Николаев, Лилия Матханова, Татьяна Романова и Елена Харжеева.


спорт тхэквон-до чемпионат Европы первенство Европы
 
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