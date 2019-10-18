В понедельник будет проводиться плановая проверка системы оповещения гражданской обороны
21 октября с 7:00 до 12:00 на 10 всероссийских бесплатных телеканалах будут проводиться регламентные работы.
- В течение последних 15 минут пройдёт плановая комплексная проверка технического состояния системы оповещения гражданской обороны Бурятии, которая будет сопровождаться прерывистым сигналом и речевым сопровождением на фоне информационного сообщения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Данные проверки проводятся два раза в год. Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие.
На телевизорах жителей Бурятии появится оповещение МЧС
Общество, Фото:
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