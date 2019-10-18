У Бурятии 8 медалей первенства ДФО по дзюдо в Улан-Удэ

Общество, Фото: федерация дзюдо Республики Бурятия

Спортсмены Забайкалья завоевали на соревнованиях 6 медалей



С 11 по 13 октября в Улан-Удэ в спортзале ВСГТУ прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 21 года.



Сборная Бурятии завоевала 8 медалей первенства. По информации федерации дзюдо РБ, победителями и призёрами стали:

- 1 место Александра Ковалёва

- 1 место Андрей Ситников

- 1 место Валерия Солдатова

- 2 место Мамедов Мехман

- 3 место Данил Куклин

- 3 место Герман Цюй

- 3 место Сергей Игнатченко

- 3 место Виктория Непомнящих



Дзюдоисты из Забайкальского края завоевали две золотых, три серебряных и бронзовую медали. Среди девушек второе место в весовой категории 48 кг заняла забайкальская спортсменка Владлена Градицкайте. В весовой категории свыше 78 кг Елена Гарбузюк стала первой. Среди юниоров в весовой категории 55 кг Артём Безруких занял третье место, а в весовой категории 81 кг Никита Тимошенков стал победителем. В весовой категории 90 кг серебряные медали завоевали Егор Батурин и Михаил Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

