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У Бурятии 8 медалей первенства ДФО по дзюдо в Улан-Удэ

У Бурятии 8 медалей первенства ДФО по дзюдо в Улан-Удэ
Общество,  Фото:федерация дзюдо Республики Бурятия
Спортсмены Забайкалья завоевали на соревнованиях 6 медалей

С 11 по 13 октября в Улан-Удэ в спортзале ВСГТУ прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 21 года.

Сборная Бурятии завоевала 8 медалей первенства. По информации федерации дзюдо РБ, победителями и призёрами стали:
- 1 место Александра Ковалёва
- 1 место Андрей Ситников
- 1 место Валерия Солдатова
- 2 место Мамедов Мехман
- 3 место Данил Куклин
- 3 место Герман Цюй
- 3 место Сергей Игнатченко
- 3 место Виктория Непомнящих

Дзюдоисты из Забайкальского края завоевали две золотых, три серебряных и бронзовую медали. Среди девушек второе место в весовой категории 48 кг заняла забайкальская спортсменка Владлена Градицкайте. В весовой категории свыше 78 кг Елена Гарбузюк стала первой. Среди юниоров в весовой категории 55 кг Артём Безруких занял третье место, а в весовой категории 81 кг Никита Тимошенков стал победителем. В весовой категории 90 кг серебряные медали завоевали Егор Батурин и Михаил Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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