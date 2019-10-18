В Бурятии состоится творческий конкурс среди детей-сирот

Мероприятие пройдёт в шести номинациях



В Бурятии пройдёт ежегодный творческий конкурс «Мы едины» среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства, поэтому тематикой станет многонациональность России.



В конкурсе «Мы едины» предусмотрены шесть номинаций – «Вокальный номер», «Танцевальный номер», «Лирический номер», «Оригинальный номер», «Групповые выступления» и «Самый юный участник». Во всех номинациях принимают участие дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Всем участникам необходимо подать заявку в электронном виде и отправить на электронный почтовый ящик kmmuu@mail.ru не позднее 1 ноября. Обязательно сделать пометку «Мы едины».



Конкурс проводится в один тур. Он состоится 2 ноября в 13:00 в городском культурном центре Улан-Удэ на улице Буйко, 2а. Участникам необходимо прибыть на место проведения конкурса не позднее, чем в 12:30 для подтверждения участия и подготовки к выступлению.



Торжественное награждение победителей и лауреатов во всех номинациях состоится также 2 ноября в городском культурном центре. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

