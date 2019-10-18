В нём горожанам рассказали о телефонных мошенниках, ЗОЖ и терроризме
17 октября в Улан-Удэ по маршруту №4 курсировал профилактический «Трамвай безопасности», где пассажирам рассказали:
- о профилактике экстремизма и терроризма;
- как обезопасить себя от СПИДа;
- о правилах поведения на дороге;
- о донорстве;
- как не стать жертвой телефонных воришек.
Также юным пассажирами воркаутеры Бурятии поведали, как правильно вести здоровый образ жизни. Об этом информируют пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, известный краевед провёл трамвайную экскурсию для горожан старшего возраста по вечернему Улан-Удэ.
По Улан-Удэ проехал «Трамвай безопасности»
Общество, Фото:
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