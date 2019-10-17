Его признали не подлежащим восстановлению
В Ангарске подъезд, повреждённый взрывом, признан не подлежащим восстановлению, а жители будут расселены. Соответствующее решение вынесла межведомственная комиссия, которая проводила обследование несущих конструкций подъезда дома №17 в 8 микрорайоне, где в ночь с 14 на 15 сентября произошёл взрыв бытового газа. Информацию о том, что подъезд № 6 по данному адресу признан не подлежащим восстановлению, озвучили во время встречи с жителями, которая состоялась вечером 16 октября.
- В помещениях, оказавшихся в эпицентре взрыва, установлены временные подпорки. Поэтому угрозы обрушения больше нет. Средства на восстановительные работы были выделены из резервного фонда администрации Ангарского городского округа. До конца этой недели мы определим место, куда жители смогут вывезти из квартир личные вещи, мебель, бытовую технику. Транспорт и грузчики будут предоставлены, – заявил первый заместитель мэра округа Михаил Головков.
Единовременная материальная помощь из муниципалитета на общую сумму 1,27 млн. рублей предоставлена 52 ангарчанам. Администрация округа направила пакет документов в правительство Иркутской области с тем, чтобы аналогичные выплаты пострадавшие получили также из регионального бюджета.
Кроме того, муниципалитет обратился к региональной власти с просьбой о помощи в решении главного вопроса – выделении средств на аварийно-восстановительные работы и выплаты компенсаций на приобретение новых квартир ангарчанам, которые лишились жилья. На сегодня официальный ответ от областной власти пока не поступил.
Всем жильцам пострадавшего подъезда для временного проживания предложено муниципальное жильё, пока этой возможностью воспользовались пять семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
В Ангарске расселят жителей взорванного подъезда
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проектирование сооружения закончат в 2020 году
Его признали не подлежащим восстановлению
В празднике примут участие более 400 спортсменов
Контролируемые отжиги проходят под надзором МЧС
Фестиваль национального костюма пройдёт в округе в третий раз
Среди 500 участников будут бойцы из Забайкалья и Бурятии
В Чите состоятся краевые соревнования по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт»
На мероприятии прошло открытие памятного знака евреям, похороненным на «Иерусалимской горе»
Опрос касается Ацагатского сомона и Талецкого сельсовета
В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Бурятии
Титул выиграла учащаяся школы №63
Впервые в городе его главе был поставлен бюст
Они способствуют появлению смога в городе
Сотрудники МЧС совместно с кадетами провели рейд в микрорайоне Кирзавод
Пьяный мужчина прогуливался по рельсам и чуть не погиб под поездом