Фестиваль национального костюма пройдёт в округе в третий раз
1 ноября в Агинском Бурятском округе состоится III международный конкурс национального костюма «Золотая нить наших предков» – «Элинсэгэймнай алтан шүрбэһэн». Состязание модельеров пройдёт в киноконцертном зале «Амар сайн».
В конкурсе примут участие мастера по шитью традиционной национальной одежды и модельеры-дизайнеры современной национальной одежды Агинского Бурятского округа, Республики Бурятия, Монголии и Китайской народной республики.
С 10:00 стартует закрытый просмотр коллекций членами жюри. В 18:00 начнётся гала-концерт коллекций-победителей конкурса с участием государственного театра «Амар сайн». Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
В Агинском округе проведут международный конкурс моды
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