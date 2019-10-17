В Агинском округе проведут международный конкурс моды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль национального костюма пройдёт в округе в третий раз



1 ноября в Агинском Бурятском округе состоится III международный конкурс национального костюма «Золотая нить наших предков» – «Элинсэгэймнай алтан шүрбэһэн». Состязание модельеров пройдёт в киноконцертном зале «Амар сайн».



В конкурсе примут участие мастера по шитью традиционной национальной одежды и модельеры-дизайнеры современной национальной одежды Агинского Бурятского округа, Республики Бурятия, Монголии и Китайской народной республики.



С 10:00 стартует закрытый просмотр коллекций членами жюри. В 18:00 начнётся гала-концерт коллекций-победителей конкурса с участием государственного театра «Амар сайн». Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.

