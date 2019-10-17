В Иркутске пройдёт всероссийский турнир по панкратиону

Среди 500 участников будут бойцы из Забайкалья и Бурятии



В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 19 по 20 октября пройдёт всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев», посвящённый памяти погибших при исполнении воинского долга в ходе контртеррористических операций сотрудников УФСБ России по Иркутской области В.В. Арькова и С.А. Загорулько. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краёв, республик Бурятия и Саха (Якутия) и других субъектов РФ.



Самая многочисленная команда на турнире будет от Иркутской области. В «Кубке Героев» примут участие бойцы Иркутска, Зимы, Шелехова, Братска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Иркутского, Ольхонского, Эхирит-Булагатского районов и других территорий.



Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев» проводится в следующих возрастных категориях: кадеты 14-15 лет (весовые категории 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 и свыше 73 кг), юноши 16-17 лет (весовые категории 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 и свыше 85 кг), юниоры 18-19 лет (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92 и свыше 92 кг), мужчины 20 лет и старше (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100 и свыше 100 кг). Среди кадетов соревнования проводятся в разделе «семи-контакт» в традиционном панкратионе, в остальных возрастных категориях – в двух разделах «фулл-контакт» и «семи-контакт» в классическом и традиционном панкратионе. На турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта.



Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев» проводится в Иркутске в третий раз. 19 и 20 октября во дворце спорта «Труд» с 9:00 часов начнутся предварительные поединки, с 17:00 до 20:00 – полуфинальные и финальные поединки, с 20:00 – награждение. Официальное открытие соревнований состоится в 13:30 20 октября. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба минспорта региона.

