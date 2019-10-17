Иркутские стрелки выиграли 15 медалей на первенстве Сибири

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Бурятии



Спортсмены Иркутской области выиграли 15 медалей на открытом первенстве Сибирского федерального округа по пулевой стрельбе. Соревнования завершились 12 октября в тире Иркутского областного стрелково-спортивного клуба РО ДОСААФ России.



В первенстве СФО приняли участие спортсмены 1999 года рождения и моложе из Иркутской, Томской, Новосибирской, Магаданской областей, Красноярского и Алтайского краёв, республик Хакасия и Бурятия. Лучше всех на этом старте выступила мастер спорта международного класса Надежда Колода, которая завоевала три золотые медали в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и из малокалиберного пистолета на дистанциях 25 и 50 метров.



Бронзовыми призёрами в стрельбе из малокалиберного пистолета стали Валерия Михайлова и Злата Максименко. Ещё две «бронзы» – у Дмитрия Середкина.



Три медали взял Михаил Колпаков. Он одержал победу в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трёх положений, а также стал серебряным призёром в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лёжа и из пневматической винтовки на дистанции 10 метров стоя.



Золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лёжа получил Владимир Литвинов. Милена Туринцева заняла первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трёх положений.



Две бронзовые медали в стрельбе из малокалиберной винтовки в разных упражнениях выиграл Никита Комаров. Ещё одна «бронза» – у Даниила Николаева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

