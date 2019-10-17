В Иркутске выжигают сухую растительность

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Контролируемые отжиги проходят под надзором МЧС



В Иркутске проводят контролируемые отжиги сухой растительности. Профилактическое выжигание осуществляют специалисты МКУ «Безопасный город», пожарной части №2 ГУ МЧС России по Иркутской области, администрации города Иркутска.



- В рамках подготовки территории города к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года службы проводят ряд профилактических мероприятий. Комиссионно была определена территория, которая может быть подвержена горению сухой растительности. Определены границы, учтены направление и сила ветра, рассчитано направление горения. Работа проводится под контролем сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области, – отметил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, контролируемое профилактическое выжигание проводят в осенний и весенний период во всех округах города. Так, специалисты очищают от сухой растительности остров Конный, район объездной дороги Ново-Ленино, район Ново-Иркутской ТЭЦ. Работы контролируют спасатели МКУ г. Иркутска «Безопасный город» и сотрудники пожарной охраны. На каждом объекте присутствуют две пожарные цистерны и 10-12 человек с переносным пожарным оборудованием – ранцевыми огнетушителями, которые не дают распространиться огню.



- Помимо контролируемых отжигов в рамках подготовки к пожароопасному периоду округом проводится ряд профилактических мер. Прежде всего, это объезд подконтрольных территорий, обязательный скос и вывоз сухой травы. Кроме того, в округе идёт работа по ликвидации несанкционированных свалок, проводится очистка подвалов, чердаков жилых домов, а также снос расселённого ветхого и аварийного жилья, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

