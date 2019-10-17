В Иркутске завершился очередной этап реконструкции мемориального комплекса

На мероприятии прошло открытие памятного знака евреям, похороненным на «Иерусалимской горе»
В Иркутске завершён второй этап реконструкции историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». На торжественном мероприятии присутствовал мэр города Дмитрий Бердников, председатель городской думы Дмитрий Ружников, главный раввин Иркутска и Иркутской области Аарон Вагнер, священник Входо-Иерусалимского храма, отец Олег, а также представители конфессий, национально-культурных центров, бизнес-сообщества, общественности.
В рамках торжественного мероприятия прошла церемония открытия памятного знака евреям, похороненным на территории историко-мемориального комплекса. Кроме того, все собравшиеся посетили часовню в честь Второго Пришествия Христова. Часовня освящена по благословению Владыки Вадима накануне великого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
По информации начальника департамента городской среды Марины Шевелы, благоустройство территории проводилось в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В текущем году в рамках второго этапа благоустройства общественной территории «Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» были выполнены работы по мощению тротуарной плиткой пешеходной зоны площадью более 4,6 тысяч квадратных метров, установлены малые архитектурные формы, 34 опоры освещения, четыре беседки, выполнено озеленение. Кроме того, в целях безопасности иркутян на территории комплекса установлено 52 камеры видеонаблюдения
.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, восстановление Иерусалимской лестницы началось в 2017 году. В 2018 проект реконструкции общественного пространства победил в открытом голосовании иркутян, положив начало возрождению исторической памяти. В рамках первого этапа благоустройства общественной территории «Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» выполнены работы: мощение тротуарной плиткой пешеходной зоны, наружная отделка входных групп, установка малых архитектурных форм и информационных стендов, устройство фундамента под поклонный крест, лестниц и пандусов, опор наружного освещения, а также камер видеонаблюдения.
В Иркутске завершился очередной этап реконструкции мемориального комплекса
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