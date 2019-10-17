Заиграевский район Бурятии опрашивают об наименованиях

Опрос касается Ацагатского сомона и Талецкого сельсовета



Жителям Заиграевского района Бурятии предлагается высказать мнение по вопросу о присвоении следующих наименований вновь образуемым административно-территориальным единицам в Заиграевском районе:

- «Ацагатский» (сомону, образуемому в границах муниципального образования сельское поселение «Ацагатское»);

- «Талецкий» (сельсовету, образуемому в границах муниципального образования сельское поселение «Талецкое»).



Предложение поступило от Народного Хурала республики в связи с поступившим предложением от районного совета депутатов в соответствии с законом РБ «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов».



Все предложения принимаются до 20 ноября этого года по адресу: 670001, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Сухэ Батора, 9, а также по электронному адресу: hural@icm.buryatia.ru. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заиграевского района.

