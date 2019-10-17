Опрос касается Ацагатского сомона и Талецкого сельсовета
Жителям Заиграевского района Бурятии предлагается высказать мнение по вопросу о присвоении следующих наименований вновь образуемым административно-территориальным единицам в Заиграевском районе:
- «Ацагатский» (сомону, образуемому в границах муниципального образования сельское поселение «Ацагатское»);
- «Талецкий» (сельсовету, образуемому в границах муниципального образования сельское поселение «Талецкое»).
Предложение поступило от Народного Хурала республики в связи с поступившим предложением от районного совета депутатов в соответствии с законом РБ «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов».
Все предложения принимаются до 20 ноября этого года по адресу: 670001, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Сухэ Батора, 9, а также по электронному адресу: hural@icm.buryatia.ru. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заиграевского района.
Заиграевский район Бурятии опрашивают об наименованиях
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