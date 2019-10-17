Писательница Светлана Нестерова устроила творческий вечер в Улан-Удэ

Общество, Фото: Национальная библиотека

На встрече Светлана Нестерова представила свои новые книги



24 сентября в рамках XXIV Книжного салона состоялся творческий вечер «Стихия слова, музыки, любви» с представлением новых книг Светланы Нестеровой. Нестерова член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Бурятии, дипломант международных конкурсов Ершова, Толстого, республиканских и городских конкурсов.



Светлана Андреевна автор трёх десятков книг, написанных в разных жанрах: сказки, стихи, очерки, рассказы.



На встрече Светлана Андреевна представила свои новые книги — сборник стихов, посвящённых Бурятии «Моя любовь по капле собиралась», «В поисках счастья», «Строфы. Эссе. Миниатюры», «Стремление к вершинам».



Светлана Андреевна в первой книге говорит о неповторимой природе, о её неразрывной связи с человеком. Издание оформлено в виде альбома с фотографиями её друзей.



Рассказы из сборника «В поисках счастья» продолжают тему любви, сложности женской судьбы и красоты человеческих взаимоотношений. В поэтический сборник «Стремление к вершинам» вошли переводы стихотворений известных поэтов Бурятии, авторские венки сонетов и поэма, посвящённая памяти народного писателя Исая Калашникова.



Встречу открыли студенты колледжа искусств имени Чайковского с литературно-музыкальной композицией «Родной земле я лиру посвящаю…», руководитель кандидат культурологии Любовь Антонова.



Вечер собрал студентов Бурятского государственного университета и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, литературоведов, поэтов, преподавателей, сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.

