На встрече Светлана Нестерова представила свои новые книги
24 сентября в рамках XXIV Книжного салона состоялся творческий вечер «Стихия слова, музыки, любви» с представлением новых книг Светланы Нестеровой. Нестерова член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Бурятии, дипломант международных конкурсов Ершова, Толстого, республиканских и городских конкурсов.
Светлана Андреевна автор трёх десятков книг, написанных в разных жанрах: сказки, стихи, очерки, рассказы.
На встрече Светлана Андреевна представила свои новые книги — сборник стихов, посвящённых Бурятии «Моя любовь по капле собиралась», «В поисках счастья», «Строфы. Эссе. Миниатюры», «Стремление к вершинам».
Светлана Андреевна в первой книге говорит о неповторимой природе, о её неразрывной связи с человеком. Издание оформлено в виде альбома с фотографиями её друзей.
Рассказы из сборника «В поисках счастья» продолжают тему любви, сложности женской судьбы и красоты человеческих взаимоотношений. В поэтический сборник «Стремление к вершинам» вошли переводы стихотворений известных поэтов Бурятии, авторские венки сонетов и поэма, посвящённая памяти народного писателя Исая Калашникова.
Встречу открыли студенты колледжа искусств имени Чайковского с литературно-музыкальной композицией «Родной земле я лиру посвящаю…», руководитель кандидат культурологии Любовь Антонова.
Вечер собрал студентов Бурятского государственного университета и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, литературоведов, поэтов, преподавателей, сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.
Писательница Светлана Нестерова устроила творческий вечер в Улан-Удэ
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