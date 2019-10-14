В Улан-Удэ состоялась премьера фильма о ступе «Джарун Хашор»



В Улан-Удэ 10 октября состоялась премьера документального фильма «Поклон Великой Святыне». Показ прошёл в Национальной библиотеке в рамках Недели бурятского языка.



- Согласно буддийскому канону, Великая Ступа Джарун Хашор Чоддэн Лхахан — олицетворение разума всех Будд и Бодхисаттв трёх времён и десяти сторон. Она исполняет все желания и оказывает помощь каждому, ведь для каждого приходящего к Великой Ступе закрываются три двери низших сфер бытия. Об этом чуде в Кижингинском районе Бурятии рассказывается в получасовом фильме на бурятском языке, снятом видеостудией широких возможностей «Үндэр», - сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.







Автор сценария фильма – Владимир Ширапов, руководитель студии. Оператором выступил Михаил Цыренов, диктором – Даши-Доржо Болотов.



Интервью в фильме даёт важный сподвижник в деле реконструкции ступы - автор-составитель книги «Великая Ступа Джарун Хашор: история и современность» Соёлма Бадмаева. Книга была Интервью в фильме даёт важный сподвижник в деле реконструкции ступы - автор-составитель книги «Великая Ступа Джарун Хашор: история и современность» Соёлма Бадмаева. Книга была презентована на XXIV Книжном салоне в сентябре этого года.



Историю ступы и связанные с ней легенды в фильме рассказывают историки, буддийские ламы, жители Кижингинского района. Вспоминают, что её строительство началось в 1915 году и продолжалось в течение 4 лет, завершившись в 1919 году. Святыня была создана по подобию ступы «Бодхнатх», находящейся вблизи города Катманду — столицы Непала.













Но наступили времена смуты, и в 1937 году ступа была вандальским образом взорвана и разрушена до основания - как и Кижингинский дацан. Народ помнил о ступе всегда, и силами буддистов-мирян и общественности, при финансовой поддержке правительства Республики Бурятия, она была воссоздана и освящена в октябре 2001 года.



Как сообщал «Байкал-Daily», к 100-летнему юбилею ступу реконструировали и провели Как сообщал «Байкал-Daily», к 100-летнему юбилею ступу реконструировали и провели торжественный праздник , посвящённый святыне буддизма России - ступе «Джарун Хашор», самой большой буддийской ступе в России. В программу мероприятий празднеств 21 сентября 2019 года входили молебен, концерт, спортивные состязания, здесь были сняты финальные кадры для фильма о святыне.









