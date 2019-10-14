IT-разработчиков из Бурятии приглашают на конкурс

Приём конвертов с заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе осуществляется до 17:00 16 октября 2019 года.









Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит конкурсный отбор на предоставление субсидий российским организациям. Компании могут возместить до 50% затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для высокотехнологичной промышленной продукции.Новая мера государственной поддержки направлена на цифровую трансформацию промышленности.- Механизм нацелен на стимулирование разработки и внедрения цифровых платформ и программных продуктов по направлениям развития сквозных цифровых технологий, предусмотренными национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Это проекты в сфере новых производственных технологий, компонентов робототехники и сенсорики, искусственного интеллекта, технологий беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности и так далее, - сообщает пресс-служба главы Бурятии.Основное условие участия в конкурсе - срок выполнения НИОКР или технологических работ в рамках проекта не должен превышать двух лет, причём их выполнение должно быть начато не ранее одного года до подачи заявки на отбор.