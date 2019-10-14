Жителям Бурятии предлагают создать открытку для музея

Необходимо нарисовать рисунок, связанный с достопримечательностями Улан-Удэ, музеем или музейным котом Самуэлем



Музей истории Улан-Удэ объявил конкурс рисунков «Нарисуй».

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- Любишь рисовать и тебе нравится создавать что-то новое? Помоги музею создать свою открытку, - призывают жителей региона принять участие в творческом состязании сотрудники учреждения.

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В конкурсе могут поучаствовать все желающие. Необходимо нарисовать рисунок, связанный с достопримечательностями Улан-Удэ, музеем или музейным котом Самуэлем. А готовые работы нужно принести в рамках в музей.

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Работы принимаются до 1 ноября. С положением по конкурсу можно ознакомиться в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте».