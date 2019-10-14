Необходимо нарисовать рисунок, связанный с достопримечательностями Улан-Удэ, музеем или музейным котом Самуэлем
Музей истории Улан-Удэ объявил конкурс рисунков «Нарисуй».
⠀
- Любишь рисовать и тебе нравится создавать что-то новое? Помоги музею создать свою открытку, - призывают жителей региона принять участие в творческом состязании сотрудники учреждения.
⠀
В конкурсе могут поучаствовать все желающие. Необходимо нарисовать рисунок, связанный с достопримечательностями Улан-Удэ, музеем или музейным котом Самуэлем. А готовые работы нужно принести в рамках в музей.
⠀
Работы принимаются до 1 ноября. С положением по конкурсу можно ознакомиться в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте».
Жителям Бурятии предлагают создать открытку для музея
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Необходимо нарисовать рисунок, связанный с достопримечательностями Улан-Удэ, музеем или музейным котом Самуэлем
Заявки принимаются до 16 октября
Кабель сварочного аппарата он сдал на металлолом
Общий вес наркотиков составил более 13 килограммов
Спектакль «Красавица Ангара» увидели спортсменки из 11 стран
В акции приняли участие студенты, педагоги техникума, сотрудники нацпарка
В дело вмешалась прокуратура
В фестивале примут участие авторы из Бурятии
Они воровали, всё от денег до металлолома
Александр Богомоев и Евгений Жербаев стали 4-кратными победителями турнира Коркина
Конкурсанты зачитают свои творческие работы перед зрителями
Готовятся изменения в законодательстве, по которым единовременная компенсационная выплата в ДФО составит 2 млн
На этой неделе состоится выездной «День донора»
Запах денег, спрятанных в поясе под одеждой, уловила собака кинологического отдела
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с финального дня соревнований