В Бурятии штукатур-маляр украл кабель со стройки

Кабель сварочного аппарата он сдал на металлолом



В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже с территории строящегося здания в Нижнем Саянтуе. Им оказался бывший работник – 25-летний штукатур-маляр.



Ночью работник строительной организации украл кабель сварочного аппарата и впоследствии сдал его на металлолом. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.



- При этом кражу он совершил, будучи условно осуждённым за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, а также проходя подозреваемым по двум фактам наркопреступлений, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Часть украденного изъята. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

