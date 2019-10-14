Кабель сварочного аппарата он сдал на металлолом
В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже с территории строящегося здания в Нижнем Саянтуе. Им оказался бывший работник – 25-летний штукатур-маляр.
Ночью работник строительной организации украл кабель сварочного аппарата и впоследствии сдал его на металлолом. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.
- При этом кражу он совершил, будучи условно осуждённым за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, а также проходя подозреваемым по двум фактам наркопреступлений, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Часть украденного изъята. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
В Бурятии штукатур-маляр украл кабель со стройки
Общество, Фото:
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