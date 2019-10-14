В Бурятии у наркоманов изъяли два мешка с марихуаной

В министерстве внутренних дел напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).









Ночью в Кяхтинском районе Бурятии, в 10 километрах от села Калинишна, сотрудники наркоконтроля задержали двоих мужчин 39 лет и 41 года. Они собирали наркотическое средство.У мужчин, приехавших из Селенгинского района, полицейские изъяли два мешка с марихуаной общим весом более 13 килограммов. Также у них установлено наркотическое опьянение.Ранее один из них уже привлекался к уголовной ответственности.Возбуждены уголовные дела. Кроме того, в отношении подозреваемых составлены административные протоколы за употребление запрещённого вещества. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии./>