В Бурятии у наркоманов изъяли два мешка с марихуаной

Общий вес наркотиков составил более 13 килограммов
Ночью в Кяхтинском районе Бурятии, в 10 километрах от села Калинишна, сотрудники наркоконтроля задержали двоих мужчин 39 лет и 41 года. Они собирали наркотическое средство.
У мужчин, приехавших из Селенгинского района, полицейские изъяли два мешка с марихуаной общим весом более 13 килограммов. Также у них установлено наркотическое опьянение.
Ранее один из них уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждены уголовные дела. Кроме того, в отношении подозреваемых составлены административные протоколы за употребление запрещённого вещества. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В министерстве внутренних дел напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
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