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Участницы чемпионата мира пришли на балет в Бурятский оперный театр

Участницы чемпионата мира пришли на балет в Бурятский оперный театр
Общество, 
Спектакль «Красавица Ангара» увидели спортсменки из 11 стран

45 спортсменок и членов их бригад из двенадцати разных стран посетили показ балета «Красавица Ангара» Льва Книппера и Бау Ямпилова 11 октября.

Знаменитый балет, основанный на бурятской легенде о любви Ангары и Енисея, вызвал интерес у участниц чемпионата мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходил в Улан-Удэ.

- Спектакль - жемчужину репертуара Бурятского театра оперы и балета - увидели спортсменки из 11 стран: США, Великобритании, Китая, Нидерландов, Канады, Бразилии, Филиппин, Австралии, Албании, Ирландии, Сербии. Гости республики остались впечатлены представлением и интерьером театра, который в этом году празднует свой 80-летний юбилей, - сообщили в пресс-службе учреждения культуры. 


Основные юбилейные мероприятия намечены на декабрь. А в ноябре театр представит первую премьеру сезона — балет «Сон в летнюю ночь» на музыку Феликса Мендельсона в постановке хореографа Анастасии Кадрулевой, которая является автором танцевального номера «Связь времен». Он вошёл в программу торжественной церемонии открытия проходящего чемпионата мира и был исполнен артистами балетной труппы театра оперы и балета. 
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