Жительнице Бурятии отказали в помощи на получение ТВ-приставки

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в отделом социальной защиты населения по Тарбагатайскому району Бурятии нарушался закон при оказании социальной поддержки гражданам.



Установлено, что в марте текущего года в отдел поступило заявление местной жительницы об оказании материальной помощи на приобретение и монтаж оборудования для приёма цифрового сигнала телевидения.



Однако женщине отказали в выплате единовременной помощи, поскольку среднедушевой доход семьи выше величины прожиточного минимума, установленного в республике.



- При расчёте субсидии в совокупный доход семьи включены предполагаемые доходы от плодов и продукции, которые получены на земельном участке. Фактически они использованы для личного потребления членов семьи, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Руководителю отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району внесено представление, которое удовлетворено. Заявителю оказана единовременная материальная помощь.

