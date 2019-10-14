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Жительнице Бурятии отказали в помощи на получение ТВ-приставки

Жительнице Бурятии отказали в помощи на получение ТВ-приставки
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в отделом социальной защиты населения по Тарбагатайскому району Бурятии нарушался закон при оказании социальной поддержки гражданам.

Установлено, что в марте текущего года в отдел поступило заявление местной жительницы об оказании материальной помощи на приобретение и монтаж оборудования для приёма цифрового сигнала телевидения.

Однако женщине отказали в выплате единовременной помощи, поскольку среднедушевой доход семьи выше величины прожиточного минимума, установленного в республике.

- При расчёте субсидии в совокупный доход семьи включены предполагаемые доходы от плодов и продукции, которые получены на земельном участке. Фактически они использованы для личного потребления членов семьи, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Руководителю отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району внесено представление, которое удовлетворено. Заявителю оказана единовременная материальная помощь.
прокуратура
 
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