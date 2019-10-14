В Улан-Удэ осудят банду домушников

Они воровали, всё от денег до металлолома
В отношении 4 жителей Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу за кражи из частного сектора.
Следствием установлено, что злоумышленники, вступив в преступный сговор, совершили в общей сложности 21 кражу, в том числе 13 краж из домов. Воры проникали в необорудованные сигнализацией жилища и надворные постройки в Улан-Удэ и пригороде.
- Особых предпочтений они не имели, наряду с деньгами и ценным имуществом похищали одежду, обувь, инструменты, бытовую технику. Изделия из металла, утратившие свою функциональность, сбывали в пунктах приёма металлолома, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Злоумышленникам грозит до шести лет колонии.
8 октября уголовное дело года направлено в суд для рассмотрения по существу.
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