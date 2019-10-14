В Улан-Удэ осудят банду домушников

В отношении 4 жителей Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу за кражи из частного сектора.



Следствием установлено, что злоумышленники, вступив в преступный сговор, совершили в общей сложности 21 кражу, в том числе 13 краж из домов. Воры проникали в необорудованные сигнализацией жилища и надворные постройки в Улан-Удэ и пригороде.- Особых предпочтений они не имели, наряду с деньгами и ценным имуществом похищали одежду, обувь, инструменты, бытовую технику. Изделия из металла, утратившие свою функциональность, сбывали в пунктах приёма металлолома, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Злоумышленникам грозит до шести лет колонии.8 октября уголовное дело года направлено в суд для рассмотрения по существу.