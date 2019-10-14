В Улан-Удэ подведут итоги конкурса «Когда была война»

Конкурсанты зачитают свои творческие работы перед зрителями
В Центральной городской библиотеке имени Калашникова сегодня, 14 октября, в 15:00 состоится заключительное мероприятие конкурса эссе «Когда была война», посвящённого 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс направлен на расширение знаний в области истории, в частности, вклада народов Бурятии в достижение победы, а также на воспитание культуры межнационального общения и диалога.
Конкурс пройдёт в возрастных категориях от 14 до 18 лет и от 18 лет и старше по двум номинациям: «Я. Война. Моя семья» и «Мы за мир».
Участники предстанут перед зрителями и читателями библиотеки и зачитают свои творческие работы, включающие собственные воспоминания или воспроизведение рассказов родственников и земляков, прошедших войну. Покажут фотографии, памятные документы, письма, рисунки. Мероприятие украсят музыкальные номера и отрывки из театральных постановок на военную тематику.
Победители конкурса получат дипломы и денежные премии Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив правительства Бурятии. Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Бурятия многоликая», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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