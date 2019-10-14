В Бурятии таможенники изъяли у туриста более 1 млн незадекларированных рублей

Мужчина следовал в Россию с частной поездкой на автомобиле, при этом пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные не подавал. Впоследствии свои действия объяснил незнанием таможенных правил.Как пояснил начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Дмитрий Зырянов, в соответствии с действующим законодательством Евразийского экономического союза, ввозимые/вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежат таможенному декларированию в письменной форме. В этом случае необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств. За неисполнение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.- По выявленному факту в отношении гражданина Монголии Бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля, путем использования способа, затрудняющего обнаружение товара), - сообщили в пресс-службе таможни.Деньги изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста.