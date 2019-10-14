Жители Бурятии смогут сдать кровь в центре Улан-Удэ

На этой неделе состоится выездной «День донора»



16 и 17 октября с 8:30 до 13:00 часов на площади Советов в Улан-Удэ пройдёт выездной «День донора» на базе мобильной станции переливания крови, сообщает пресс-служба республиканской станции переливания крови.



Донором может стать любой желающий человек от 18 лет, с регистрацией в Бурятии, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.



- За двое суток перед процедурой не употребляйте алкоголь, накануне кроводачи исключите жирную, копчёную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Очень важен повторный визит донора через 6 месяцев либо для сдачи крови, либо для сдачи анализов на инфекции, - уточняют медики.



Каждый, сдавший кровь и её компоненты, получает освобождение от работы или учёбы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха, а также компенсацию на обед – 600 рублей.



