На этой неделе состоится выездной «День донора»
16 и 17 октября с 8:30 до 13:00 часов на площади Советов в Улан-Удэ пройдёт выездной «День донора» на базе мобильной станции переливания крови, сообщает пресс-служба республиканской станции переливания крови.
Донором может стать любой желающий человек от 18 лет, с регистрацией в Бурятии, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.
- За двое суток перед процедурой не употребляйте алкоголь, накануне кроводачи исключите жирную, копчёную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Очень важен повторный визит донора через 6 месяцев либо для сдачи крови, либо для сдачи анализов на инфекции, - уточняют медики.
Каждый, сдавший кровь и её компоненты, получает освобождение от работы или учёбы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха, а также компенсацию на обед – 600 рублей.
Жители Бурятии смогут сдать кровь в центре Улан-Удэ
Общество, Фото:
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