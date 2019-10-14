В Бурятии снайперы ВВО учатся действовать из засад

Кроме того, снайперы выполняют учебные и боевые стрельбы на расстояниях до тысячи метров.









На специализированном полигоне Восточного военного округа проходят специальные занятия со снайперскими подразделениями общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии.Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают опыт антиснайперской тактики позиционного боя, применяемой условным противником, а также отрабатывают практические навыки противодействия этой тактике.- Особенностью занятий для снайперских пар стало изучение способов устраивать длительные засады в условиях морозов и снежной погоды, скрытно передвигаться и маскироваться, применять современные приборы разведки и наблюдения, метеостанции, навигационные комплексы и средства связи, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.В первую очередь снайперы учатся маскироваться на пересечённой местности с использованием природного ландшафта, подручных и штатных средств одновременно тренируясь в поиске и уничтожении метких стрелков «противника».