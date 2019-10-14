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Гость украл телефон у жительницы Бурятии

Гость украл телефон у жительницы Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

42-летняя жительница Гусиноозерска заявила в полицию о краже сотового телефона. Ущерб составил 5300 рублей.

- По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 47-летний неработающий, ранее судимый мужчина, который некоторое время гостил у пострадавшей. У него было обнаружено и изъято похищенное имущество, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
кража
 
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