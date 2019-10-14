Гость украл телефон у жительницы Бурятии

Возбуждено уголовное дело



42-летняя жительница Гусиноозерска заявила в полицию о краже сотового телефона. Ущерб составил 5300 рублей.



- По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 47-летний неработающий, ранее судимый мужчина, который некоторое время гостил у пострадавшей. У него было обнаружено и изъято похищенное имущество, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

