По данным Бурятского гидрометцентра, 14 октября по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег
Ветер северо-западный 2-7, местами до 13 м/с. Температура ночью 7-12, местами 1-6, по северным, юго-западным 17-22 мороза, днём 7-12 тепла, местами от 3 тепла до 2 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днём 7-9 тепла.
В Улан-Удэ днём до +9
Общество, Фото:
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