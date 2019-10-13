В Улан-Удэ днём 4-6 градусов тепла

По республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 октября по республике преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью 10-15, местами 1-6, по северу и юго-западу 20-25 мороза, днём 3-8 тепла, местами 2-7 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 4-6 тепла.
По республике преимущественно без осадков
В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям, по храмам Русской православной церкви
Екатерина Пальцева одержала победу в полуфинале, другая спортсменка Екатерина Дынник завоевала бронзу
Задержаны 24 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Спортсменки, вышедшие в финал турнира сегодня днём - Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева
Приняли участие в восхождении около 60 человек
В мероприятии приняли участие 200 человек
В Улан-Удэ без осадков
Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения от всего плохого
Всего в регионе насчитывается более 5000 памятников истории и культуры
Завтра, 12 октября, пройдут финальные заезды
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Среди школьников Иволги выберут лучшего эстрадного певца
Команда получила право выступить на первенстве России в Пензе
Подведены итоги городского конкурса среди школьников