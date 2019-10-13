В Улан-Удэ днём 4-6 градусов тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 октября по республике преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью 10-15, местами 1-6, по северу и юго-западу 20-25 мороза, днём 3-8 тепла, местами 2-7 мороза. В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 4-6 тепла.

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