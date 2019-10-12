Главная икона Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный» прибыла в Улан-Удэ: фоторепортаж



В столицу Бурятии 11 октября прибыла главная икона Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный».



«Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеймона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.



- Более 300 тысяч верующих военнослужащих, членов их семей и просто прихожан поклонились главной иконе Вооружённых сил «Спас Нерукотворный» за время её пребывания в Центральном военном округе. С августа по октябрь икона побывала в крупных городах Урала – Челябинске и Екатеринбурге, Поволжья – Самаре и Оренбурге, Сибири – Абакане и Новосибирске, а также в городах Центральной Азии - Бишкеке и Душанбе, где дислоцированы российские военные базы, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.



Во всех соборах были проведены молебны почитания иконы под руководством местных архиепископов.



В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской православной церкви. На своём пути она побывает в 120 городах, выставится в более 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.



Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в главном храме Вооружённых сил России, который строится в Москве в парке «Патриот».



Икона будет находиться в Одигитриевском соборе в Улан-Удэ три дня, затем её увезут в другой город.

