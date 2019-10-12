В Бурятии за неделю изъято около 52 кг наркотиков













Возбуждено уголовное дело.



Наркополицейские в Джидинском районе задержали неработающего 37-летнего жителя села Нарын, во дворе дома которого, а также на крыше тепляка найдены и изъяты кусты конопли общим весом более 11,5 кг. На месте происшествия также изъяли более 1,5 кг марихуаны, а также гашиш весом более 1 грамма, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.Наркополицейские в Джидинском районе задержали неработающего 37-летнего жителя села Нарын, во дворе дома которого, а также на крыше тепляка найдены и изъяты кусты конопли общим весом более 11,5 кг. На месте происшествия также изъяли более 1,5 кг марихуаны, а также гашиш весом более 1 грамма, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.









За минувшую неделю на территории региона изъято около 52 кг наркотических средств, задержаны 24 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.Так, 7 октября полицейскими задержан неработающий, ранее судимый за наркопреступления 35-летний житель села Харитоново Тарбагатайского района.В результате обыска в доме, а также в надворных постройках стражи порядка обнаружили и изъяли пять мешков и пакет, наполненные сухой растительной массой. Исследование показало, что вещество является марихуаной общим весом более 24 кг. Кроме того, здесь изъяты таз и бутылка, в которых находился гашиш весом около 500 граммов.