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В Бурятии за неделю изъято около 52 кг наркотиков

В Бурятии за неделю изъято около 52 кг наркотиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Задержаны 24 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

За минувшую неделю на территории региона изъято около 52 кг наркотических средств, задержаны 24 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Так, 7 октября полицейскими задержан неработающий, ранее судимый за наркопреступления 35-летний житель села Харитоново Тарбагатайского района.

В результате обыска в доме, а также в надворных постройках стражи порядка обнаружили и изъяли пять мешков и пакет, наполненные сухой растительной массой. Исследование показало, что вещество является марихуаной общим весом более 24 кг. Кроме того, здесь изъяты таз и бутылка, в которых находился гашиш весом около 500 граммов. 




Возбуждено уголовное дело.

Наркополицейские в Джидинском районе задержали неработающего 37-летнего жителя села Нарын, во дворе дома которого, а также на крыше тепляка найдены и изъяты кусты конопли общим весом более 11,5 кг. На месте происшествия также изъяли более 1,5 кг марихуаны, а также гашиш весом более 1 грамма, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 


наркотики уголовное дело
 
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